Bacheando Puebla supera los 123 mil baches atendidos

Como resultado de la puesta en marcha de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha atendido más de 123 mil baches en diferentes vialidades del municipio poblano.

En este marco, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, señaló que esta estrategia integral de mantenimiento vial se basa en un modelo de proximidad ciudadana, eficiencia operativa y en un estándar de calidad en el uso de materiales, el cual ha permitido fortalecer los procesos de detección, intervención y seguimiento de los reportes ciudadanos.

“Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui estamos intensificando los trabajos de bacheo atendiendo colonias con alta densidad poblacional, vialidades primarias y juntas auxiliares”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal mencionó que, derivado del uso de herramientas tecnológicas y de georreferenciación, así como de la habilitación de canales de comunicación como la línea 072 y vía redes sociales @PueblaAyto e @InfraPue, ha sido posible atender directamente a la ciudadanía.

“Nuestros trabajos de bacheo los ejecutamos en coordinación con las y los poblanos, desde autoridades auxiliares, representantes vecinales y población en general”, destacó.

Cabe destacar que la Campaña Capitalina Bacheando Puebla es muestra clara del compromiso de la autoridad municipal con el mejoramiento de la infraestructura vial.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib avanza en la consolidación de una ciudad en orden, más resiliente, segura y bien conectada, donde el mantenimiento preventivo y correctivo de las vialidades es una prioridad permanente.

