Sin avance en revocaciones contra ediles de Calpan y Cuyoaco

El Congreso de Puebla mantiene suspendidas las solicitudes de revocación de mandato contra los alcaldes de San Andrés Calpan y Cuyoaco.

De acuerdo con el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación, la falta de seguimiento por parte de los denunciantes ha detenido el curso legal de ambos procesos.

En entrevista, explicó que por el momento se respira un clima de “gobernabilidad” en ambas demarcaciones.

Además, indicó que ninguno de los quejosos se ha presentado para formalizar o dar seguimiento a las denuncias originales.

Apuntó que la comisión únicamente se encuentra analizando la documentación recibida, sin pasar a la etapa de dictaminación.

En el caso de San Andrés Calpan, los regidores denunciaron falta de transparencia, nepotismo y agresiones por parte del edil, Vicente Sánchez Méndez.

Mientras que el edil de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, se vio envuelto en escándalos mediáticos tras ser captado intimidando a personas en diferentes momentos.

El diputado de Morena enfatizó que, si se presentan nuevas quejas formales por agresiones a regidores o mal manejo presupuestal, el procedimiento se retomará de inmediato.

“Si nuevamente se presenta una queja formal y se aportan pruebas suficientes, el procedimiento puede reactivarse y seguir su cauce legal”, comentó.

