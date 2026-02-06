Plantean hasta 15 años de cárcel por matrimonio infantil en Puebla

El diputado de Morena, Roberto Zataraín Leal, presentó una iniciativa integral para castigar hasta con 15 años de prisión el matrimonio infantil y la cohabitación forzada en Puebla.

La propuesta busca que el Estado se alinee con el marco federal y deje de proteger estas prácticas bajo el argumento de “usos y costumbres“.

Las cifras presentadas por el legislador del Distrito 20 ante el Congreso del Estado revelan una crisis en la protección de los derechos de la infancia.

De acuerdo con el INEGI, Puebla registra 46 mil casos de menores y adolescentes en situación de matrimonio o unión temprana.

El estado ocupa el décimo lugar en matrimonios infantiles, mientras que la capital poblana se posiciona como el sexto lugar nacional con más casos registrados.

Te puede interesar: PAN, PRI y MC piden imparcialidad ante actuaciones de la ASE

“Esto ya no es un debate sobre cultura, tradición o usos y costumbres. Cuando una niña es obligada a vivir con un adulto, se llama abuso sexual infantil”, sentenció Zataraín Leal.

Bajo ese escenario, la iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del Estado y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese sentido, se propone una sanción de hasta 15 años de cárcel para quienes permitan o promuevan el matrimonio infantil o la cohabitación forzada de menores.

Al reconocer estas uniones como una vulneración directa de derechos, la Fiscalía de Puebla y el SEDIF podrán intervenir e investigar los casos de manera oficiosa, sin necesidad de una denuncia formal de los tutores.

Con ello, Puebla busca sumarse a las apenas cinco entidades del país que ya han tipificado correctamente este delito tras la reforma federal de 2023.

Editor: César A. García

Te recomendamos: