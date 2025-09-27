Puebla firma alianza para fortalecer transparencia y protección de datos

En el marco del Día Municipal de la Transparencia, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, formalizó la firma del Convenio de Alianza Universitaria con instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la apertura institucional.

En el acto participaron representantes de la Ibero Puebla, Universidad Anáhuac, IEU, Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) y la Universidad del Valle de Puebla (UVP), con el objetivo de beneficiar tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, en representación del alcalde, señaló que esta colaboración también impulsa la participación ciudadana y la conciencia social sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. “Hoy también, reconocer a las ganadoras del Concurso Protege tus Datos Personales, quienes nos recuerdan, desde las voces imparables de la juventud, que la transparencia y el uso responsable de la información son una causa ciudadana que empieza desde las nuevas generaciones”, expresó.

En tanto, Laura García González, titular de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, destacó la relevancia de los vínculos con universidades para consolidar una cultura de Gobierno Abierto basada en la capacitación, investigación, difusión y trabajo conjunto con la sociedad. “Hoy, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber y del Día Municipal de la Transparencia damos por concluida la Semana de Transparencia 2025, en la cual charlamos con más de 500 personas respecto a temas relacionados con transparencia, protección de datos personales y ciberseguridad”, puntualizó.

Por separado, Gerardo Tejeda Foncerrada, rector de la Escuela Libre de Derecho; María Hortensia Irma Lozano, de la UVP; y Alejandro Guevara Sanginés, de la Ibero Puebla, coincidieron en subrayar la importancia de promover un gobierno abierto y reconocieron el interés del presidente municipal Pepe Chedraui en crear conciencia sobre la protección de datos personales, particularmente entre la juventud.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las y los ganadores del Concurso Protege tus Datos Personales, iniciativa enfocada en reforzar la seguridad y privacidad de la información en la vida cotidiana.

Te recomendamos: