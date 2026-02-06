IBERO Puebla reflexiona en torno al Día de la Constitución Mexicana

El 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la República del estado de Querétaro, Venustiano Carranza promulgó la que hoy es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Carta Magna, se impulsaron los primeros estatutos del México posrevolucionario, los cuales, si bien sentaron las bases de la nación actual, han sido modificados y reformados múltiples veces.

En el marco de esta conmemoración, el Dr. Gilberto Rodríguez Moreno, coordinador de los posgrados en Derecho de la IBERO Puebla, reflexionó sobre el estado actual de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917 y los retos que enfrenta tras más de un siglo de vigencia.

El académico destacó que, a lo largo de su historia, la Constitución ha sido objeto de más de 700 reformas, adiciones y derogaciones, una cifra que contrasta con la concepción teórica de una Constitución como un texto rígido y difícil de modificar. Tan solo en el sexenio actual se han realizado más de 20 reformas constitucionales, lo que abre un debate profundo sobre la estabilidad del orden constitucional en México.

Ante este panorama, el Dr. Rodríguez Moreno planteó la necesidad de preguntarse si el país debería continuar reformando la Constitución o, por el contrario, convocar a un nuevo Congreso Constituyente que permita construir una nueva Carta Magna acorde al México del siglo XXI. A su juicio, algunas reformas recientes responden más a coyunturas políticas que a una verdadera necesidad constitucional, lo que ha derivado en un texto fragmentado y constantemente “parchado”.

El especialista subrayó que un nuevo proceso constituyente debería ser amplio e incluyente, convocando a la academia, la iniciativa privada, los partidos políticos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, mujeres, iglesias y otros actores fundamentales de la vida democrática del país. Este ejercicio, dijo, permitiría sentar bases sólidas para un nuevo orden constitucional, acorde con la madurez política y democrática que México ha alcanzado.

Finalmente, recordó que el contexto histórico de 1917 —marcado por la Revolución mexicana— no es el mismo que el actual, caracterizado por una alternancia política pacífica y una sociedad más plural. En ese sentido, concluyó, la conmemoración del Día de la Constitución debe ser también un espacio para la reflexión crítica sobre el rumbo jurídico y democrático del país.

