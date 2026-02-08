BUAP incorpora IA a su sistema de bibliotecas digitales

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) incorporó inteligencia artificial a su sistema de bibliotecas digitales mediante una herramienta denominada Asistente de Investigación, que permite optimizar y facilitar la búsqueda de información académica para estudiantes, docentes e investigadores.

Desde junio de 2025, la Dirección General de Bibliotecas puso en marcha esta plataforma tecnológica, con la que la comunidad universitaria puede explorar de manera ágil más de 500 mil libros en versión completa y acceder a contenidos de 165 plataformas digitales de investigación, que concentran artículos científicos, revistas especializadas y materiales académicos actualizados.

El director general de Bibliotecas BUAP, Alfredo Avendaño Arenaza, explicó que la institución cuenta con uno de los sistemas bibliotecarios digitales más completos del país, pero era necesario contar con una herramienta que integrara toda esa información en un solo motor de búsqueda.

De acuerdo con el funcionario universitario, la plataforma ofrece múltiples beneficios, ya que no solo rastrea información en bases de datos académicas, sino también en fuentes confiables de internet, genera preguntas relacionadas para afinar los resultados y permite crear un historial de consultas que puede ser reutilizado en cualquier momento.

El acceso al Asistente de Investigación está disponible para toda la comunidad BUAP mediante el portal www.bibliotecas.buap.mx, utilizando el correo institucional vigente.

Con esta innovación, la BUAP fortalece su infraestructura digital y reafirma su compromiso con la modernización educativa, al brindar herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje, la investigación y el acceso al conocimiento.

