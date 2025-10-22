Nueve artistas de UDLAP brillan en teatro de Veracruz

Nueve talentosos artistas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre ellos dos académicas, un egresado, dos bailarines y cuatro músicos, llevaron la excelencia artística y académica de la institución al Teatro Francisco Javier Clavijero, al participar en el concierto “Viaje musical: danzas, sones, tangos y canciones”, realizado en conmemoración del 70 aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz (EMBA).

“En la UDLAP celebramos este año el 85 aniversario de la universidad y los 55 años del campus en Puebla, por lo que unirnos a este festejo fue un motivo de orgullo”, comentó la Dra. Perla del Rocío Fernández, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, violinista y académica participante de este programa, quien además destacó que gracias a esta presentación el público pudo escuchar esa noche a dos egresados muy destacados de la EMBA que actualmente están estudiando en la UDLAP y que participaron en este concierto.

Respecto al repertorio presentado, los participantes detallaron que, el programa inició con la interpretación de una pieza de la compositora mexicana Nubia Jaime Donjuan, seguida de piezas de José Elizondo ejecutadas por la Dra. Perla del Rocío Fernández y la pianista Misa Ito, directora Académica de Artes de la UDLAP. Posteriormente, la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala acompañada por la Dra. Perla como solista interpretó el Estudio para violín de Rodrigo Lomán.

Como parte de este programa, el egresado de la EMBA y estudiante de Música de la UDLAP, Gael Quintana protagonizó momentos especiales ya que, junto a la orquesta y el cuarteto de cuerdas, interpretó obras como Tango por una cabeza y Zardas de Monti, esta última acompañada por el bailarín Alejandro Vázquez Aragón, quien deslumbró al público con una magistral ejecución de tap. Asimismo, se interpretaron arreglos de piezas populares como La Bikina, El zopilote mojado, Rumba de Bumbai y temas tradicionales irlandeses.

Entre los momentos más emotivos de la noche destacó la actuación de la soprano Julia Munguía, también egresada del EMBA y estudiante de Música de la UDLAP, quien conmovió al público xalapeño con su interpretación de “Dime que sí” de Alfonso Esparza Otero y la romanza “Carceleras”. Además, junto a Alejandro Vázquez dio vida a “Cuando vuelvas a tu lado”, pieza que unió su magnífica voz con la energía del tap creando un diálogo entre danza y música que representó el espíritu colaborativo del concierto.

“Para mí esta experiencia fue muy gratificante sobre todo por el hecho de volver a donde fue mi casa toda la vida y compartir el escenario con mis antiguos compañeros y con mis colegas de la UDLAP. Estoy muy agradecida por esta oportunidad”, expresó Julia Munguía. Por su parte, Alejandro Vázquez Aragón, estudiante de Danza UDLAP, compartió que este concierto representó un reto ya que “normalmente bailamos con pista grabada, pero esta vez fue diferente porque tuvimos música en vivo. Mi disciplina principal es el tap, que es percusiva, y poder dialogar con los músicos en tiempo real fue una experiencia transformadora”, agregó.

Finalmente, la velada concluyó con un festivo popurrí en un arreglo especial de Iliana Fuentes, egresada de la UDLAP, que hizo vibrar al público y selló la colaboración entre ambas instituciones.

Cabe comentar que la participación de los integrantes de UDLAP se dio gracias a la invitación de la EMBA y de su directora, la Mtra. Lucía Ortiz Beltrán, quienes a través de este vínculo buscaron unir los festejos de ambas instituciones en una velada artística que destacó por su calidad y su emotivo programa musical. “Esto nos permite constatar que egresados del EMBA pueden aspirar a formar parte de agrupaciones de alto nivel como esta. Es un orgullo y agradezco la distinción de poder compartir el escenario con tanto talento”, expresó la Mtra. Ortiz Beltrán durante el concierto.

Con esta colaboración, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con la formación artística de excelencia y con la vinculación cultural, llevando el talento de sus estudiantes y académicos a escenarios de todo el país.

