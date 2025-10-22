Detienen a mujer por presunta extorsión en mercado Morelos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, detuvieron a una mujer identificada como Gema N. de 34 años, presuntamente dedicada a la extorsión en el mercado Morelos ubicado en la colonia Diez de Mayo.

La intervención se realizó tras diversos reportes al número de denuncia anónima 089, permitiendo el aseguramiento de más de 16 mil pesos en efectivo y diversos envoltorios con posible metanfetamina, cocaína y marihuana entre las pertenencias de la detenida.

Gema N. fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para profundizar en las indagatorias y diligencias correspondientes. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a formalizar denuncias en caso de reconocer a la detenida como responsable de otros delitos.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de sumar esfuerzos para el combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias en el mercado Morelos y diferentes puntos de la capital poblana.

