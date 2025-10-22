Armenta anuncia inicio del Cablebús para el mes de noviembre

El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó el avance de las obras de rehabilitación en Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta, donde anunció que en noviembre próximo iniciará el desarrollo del Cablebús, el nuevo sistema de transporte que tendrá cuatro líneas de recorridos.

Esta tarde, el mandatario recorrió a pie ambos puntos y aseguró a los vecinos del lugar que la maquinaria adquirida por su administración genera ahorros de hasta el 30% en este tipo de obras, para las que Pemex ha donado material pétreo.

Destacó que con dicha maquinaria, actualmente, se trabaja en la mejora de accesos a Puebla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc, pues su objetivo es convertir al estado en un punto de referencia de infraestructura de calidad.

Mencionó que el noviembre próximo iniciará el desarrollo de la primera red de Cablebús de Puebla, que contará con la mejor tecnología y los sistemas más modernos, similar al de la Línea 3 de la Ciudad de México.

Previamente, el mandatario ha referido que dicho proyecto se ejecutará con financiamiento estatal, aunque la Federación apoya a la administración estatal con asesoría técnica y liberaciones de permisos.

Obras en Camino Real estarán listas en 2 semanas

Por su parte, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que la rehabilitación de Camino Real lleva un avance del 55%, pero estimó que en un par de semanas concluya su intervención.

Mientras que los trabajos en la Calzada Zavaleta, que contempló la rehabilitación de 2.4 kilómetros, están por concluir y actualmente se realiza la colocación de señalamientos, guarniciones y la reparación de algunas banquetas.

