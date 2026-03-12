Fuga de combustible en Ahuazotepec provoca evacuación preventiva

Una fuga de combustible se registró en la junta auxiliar de Beristain, perteneciente al municipio de Ahuazotepec, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y la evacuación de algunas personas de sus viviendas. Mediante un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno se logró atender la fuga.

De acuerdo con el reporte oficial, la fuga de gasolina fue detectada en un ducto localizado a la altura del kilómetro 170+000. Tras el hallazgo, personal especializado estableció de inmediato coordinación con técnicos de Petróleos Mexicanos para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades evacuaron a familias que habitan en las inmediaciones de la zona afectada. Las personas fueron resguardadas temporalmente con familiares cercanos, priorizando en todo momento su seguridad.

#Seguridad 🎥 Fuga de combustible en la junta auxiliar de Beristain, Ahuazotepec, alerta a vecinos de la zona.



Familias cercanas fueron evacuadas como medida preventiva por lo que en Coordinación con PEMEX y autoridades se permitió controlar el incidente.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/BCL5Q175XR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 12, 2026

En el operativo participaron elementos de diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta para atender la emergencia.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia, la fuga fue finalmente sellada. La zona quedó bajo supervisión para descartar nuevos riesgos.

