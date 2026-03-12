Presentan en el Congreso el recetario “Sabores de las Mujeres de Coronango”

En el Congreso del Estado de Puebla se llevó a cabo una rueda de prensa convocada por la diputada Angélica Alvarado Juárez, para presentar el recetario “Sabores de las Mujeres de Coronango”, una publicación que reúne recetas y saberes de cocineras tradicionales del municipio de Santa María Coronango, con el objetivo de preservar y difundir la riqueza gastronómica de la región.

Durante su intervención, la diputada Angélica Alvarado destacó que este proyecto reconoce el trabajo de mujeres que han transmitido, de generación en generación, los conocimientos de la cocina tradicional poblana. Señaló que la cocina es un espacio de encuentro familiar y comunitario donde se conservan prácticas, ingredientes y tradiciones que forman parte de la identidad cultural del estado.

Asimismo, subrayó la importancia de continuar impulsando acciones que permitan salvaguardar los saberes ancestrales que distinguen a Puebla como referente gastronómico del país.

Por su parte, el presidente municipal de Santa María Coronango, Armando Aguirre Amaro, explicó que el recetario reúne cerca de 50 recetas elaboradas por 12 autoras, quienes comparten décadas de historia, tradición y experiencia culinaria del municipio. Indicó que esta publicación busca reconocer el conocimiento de las mujeres como patrimonio cultural intangible y fortalecer la memoria colectiva de la comunidad.

El alcalde informó que el recetario forma parte del Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y estará disponible de manera gratuita para su descarga en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Coronango a partir del 20 de marzo.

En la rueda de prensa también se contó con la presencia de los diputados José Luis Figueroa Cortés, Elpidio Díaz Escobar y de la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales.

De igual manera, se contó con la participación de Kenia Yolet Gil Portugal, ponente del recetario de Santa María Coronango, así como de cocineras tradicionales de la región y autoridades municipales.

Te recomendamos: