Aseguran punto de venta de droga en Santa María La Rivera; hay dos detenidos

Un cateo ejecutado en la colonia Santa María La Rivera, al norte de la ciudad de Puebla, permitió a la Fiscalía General del Estado desarticular un punto de venta de droga y detener a dos hombres identificados como presuntos distribuidores.

La intervención, realizada el 12 de marzo, derivó de trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas que señalaban el inmueble como centro de almacenamiento y comercialización de estupefacientes. Personal de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, cumplimentó la orden de cateo en avenida Refugio Rodríguez Sur y 5 de Febrero Poniente.

En el lugar fueron detenidos Jorge Antonio N. y Flavio N. Durante la diligencia se aseguraron 74 envoltorios con sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula digital tipo gramera y una navaja metálica.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era utilizado como punto de distribución de droga hacia colonias del norte de la capital.

El lugar quedó asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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