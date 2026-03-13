Gobernadores de la 4T respaldan “Plan B” de la reforma electoral

Los gobernadores y gobernadoras emanados del movimiento de la “Cuarta Transformación” manifestaron su respaldo firme al “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa que, según el pronunciamiento conjunto, responde al mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad en beneficio del pueblo de México.

En un comunicado emitido este viernes 13 de marzo, los mandatarios estatales señalaron que el país vive un momento de consolidación democrática y que durante décadas el sistema electoral fue capturado por “inercias administrativas costosas y estructuras alejadas de la ciudadanía”.

“Hoy existe una oportunidad histórica para modernizarlo, hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el Plan B”, afirmaron.

En los gobiernos de la 4T, nos debemos al pueblo, y por ende, el pueblo pone y el pueblo quita.



Desde Puebla, respaldamos el #PlanB de la Reforma Electoral de nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, con los objetivos que el pueblo de México sigue exigiendo: aumentar la… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 12, 2026

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Desde Puebla, Alejandro Armenta afirmó “¡Tenemos mucha presidenta!” al dar su apoyo a la iniciativa presidencial que pretende lograr la disminución de los privilegios en partidos políticos, congresos locales y municipios.

Los gobernadores destacaron que la iniciativa persigue optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos.

“La democracia se fortalece cuando las instituciones evolucionan, cuando se transparenta el uso de los recursos y cuando se garantiza que la voluntad popular siga siendo el eje rector de la vida pública del país“, agregaron.

Desde sus entidades federativas, los firmantes reiteraron su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento de “transformación”: honestidad en el servicio público, austeridad republicana, justicia social y plena participación ciudadana.

El pronunciamiento fue suscrito por los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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