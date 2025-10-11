Fiscalía de Puebla llama a donar víveres para familias en Sierra Norte

La Fiscalía General del Estado hizo un llamado solidario a la ciudadanía para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Sierra Norte mediante la donación de víveres en los centros de acopio habilitados por el Gobierno del Estado.

“Hoy es momento de demostrar que en Puebla nadie está solo; nuestras hermanas y hermanos de esta región del estado nos necesitan“, señaló la institución.

El objetivo de esta campaña es brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, solicitando la donación de alimentos no perecederos como arroz, frijol, atún y sopas instantáneas; agua embotellada; artículos de higiene personal; ropa en buen estado; cobijas; zapatos; pañales; toallas sanitarias y productos de limpieza.

Tal vez te interese: Despliegan 3 mil elementos para apoyar a damnificados en Puebla

Se habilitaron múltiples puntos de recepción en la capital poblana, incluyendo:

Callejón de la 10 Norte 806 , Barrio del Alto, Puebla. (Lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 9 a 13 horas).

, Barrio del Alto, Puebla. (Lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 9 a 13 horas). 22 Oriente 1413 , Barrio El Alto, Puebla. (Sábados y domingos de 9 a 18 horas).

, Barrio El Alto, Puebla. (Sábados y domingos de 9 a 18 horas). Edificio de Tesoros. Avenida 5 Oriente 3 , Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.)

, Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.) Reforma 1305 , Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Domingo de 9 a 18 horas).

, Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Domingo de 9 a 18 horas). Norte 603, Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas).

Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas). Oficinas: Avenida Juan de Palafox y Mendoza 204, Centro Histórico, Puebla.

y Mendoza 204, Centro Histórico, Puebla. Módulo: Calle 5 Oriente 3 , Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas).

, Centro Histórico, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas). Avenida 31 Poniente 1717 , colonia Los Volcanes, Puebla. (Lunes a Domingo de 9 a 18 horas).

, colonia Los Volcanes, Puebla. (Lunes a Domingo de 9 a 18 horas). Avenida Reforma 722 , Centro Histórico, Puebla. (Hasta el 16 de octubre de 9 a 18 horas).

, Centro Histórico, Puebla. (Hasta el 16 de octubre de 9 a 18 horas). Primer piso del Edificio Sur, CIS Angelópolis. (Lunes a Domingo de 9 a 16 horas).

Primer piso del Edificio Norte, CIS Angelópolis. (Lunes a Domingo de 9 a 16 horas).

Libramiento a Tehuacán S/N, colonia Maravillas, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 17 horas).

S/N, colonia Maravillas, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 17 horas). Boulevard Atlixco 2103, Belisario Domínguez, Puebla. (Lunes a Viernes de 9 a 18 horas).

Los horarios de recepción varían por ubicación, con la mayoría operando de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y algunos puntos extendiendo su servicio durante fines de semana.

La Fiscalía se sumó al esfuerzo institucional para atender a quienes más lo necesitan, concluyendo que “unidas y unidos, saldremos adelante“.

Te recomendamos: