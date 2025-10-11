Atlixco reconoce valor de boleros con catrina monumental

En el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, impulsado por la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, se presenta “La Catrina Bolero”, una escultura que rinde tributo a los lustradores de zapatos, guardianes de un oficio que da brillo al caminar y dignifica el paso cotidiano.

A través de este festival —una iniciativa que consolida a Atlixco como Capital del Día de Muertos—, la presidenta Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones y con el impulso al talento artístico local.

La pieza fue creada por Jesús Jiménez, muralista y rotulista reconocido por su dominio en la pintura tradicional y el arte digital. Sus trazos exaltan la cultura mexicana y la grandeza de los oficios que la presidenta Ariadna Ayala ha promovido como parte del desarrollo cultural y turístico de Atlixco.

Con obras como esta, Ariadna Ayala fortalece la identidad de Atlixco, proyectándose a nivel nacional e internacional como un municipio que honra su historia y celebra con orgullo el arte y la tradición.

Jesús Jiménez es el artista creado de El Bolero y nos cuenta todos los detalles que tiene su obra. Sigamos disfrutando del festival internacional Valle de Catrinas Atlixco.

