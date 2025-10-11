“Puebla Agradece 2025” reconoce a 55 servidores públicos

En un acto celebrado en la Arena BUAP, más de 55 servidores públicos de diversas corporaciones recibieron un reconocimiento especial como parte de la iniciativa “Puebla Agradece”, impulsada por empresarios locales a través del Consejo Coordinador Empresarial. El evento fue presidido por el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

García Parra destacó durante su intervención que la paz y el desarrollo de Puebla se construyen desde la gratitud y la dignificación del servicio público. Anunció el próximo inicio de un programa de vivienda para servidores públicos que contempla más de 300 hogares destinados a cuerpos de seguridad, salud, justicia y educación.

El presidente del CCE, Héctor Sánchez Morales, reafirmó que la seguridad representa un compromiso compartido entre el Estado y el sector empresarial. Celebró la entrega simbólica de dos viviendas como muestra de este esfuerzo conjunto y exhortó a mantener el fortalecimiento de esta cultura de reconocimiento mediante acciones concretas.

Gregory Camacho, consejero coordinador del E100, subrayó que el evento simboliza la unión de todos los sectores sociales en un propósito común: agradecer y dignificar a quienes protegen y sirven a la comunidad. “Hoy somos una sola familia, gobierno, empresarios, estudiantes, autoridades y ciudadanía, que reconoce con humildad el valor de nuestros servidores públicos”, afirmó.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio del jefe de departamento de la estación de bomberos Zavaleta, Jorge Hueytletl Zacatzin, quien compartió su experiencia tras 36 años de servicio. Con visible emoción, recordó emergencias que marcaron su carrera y expresó cómo el reconocimiento ciudadano fortalece el compromiso diario con Puebla.

El acto incluyó un homenaje póstumo a elementos caídos en cumplimiento de su deber, subrayando el respeto y la memoria colectiva hacia su legado. La ceremonia reunió a elementos de la Guardia Nacional, cuerpos policiales, bomberos, brigadas forestales, protección civil y el poder judicial, quienes fueron ovacionados por sus familias, autoridades y ciudadanos.

