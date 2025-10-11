Lupita Cuautle destaca reducción de delitos en su Primer Informe de Gobierno

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, rindió su Primer Informe de Gobierno, destacando resultados en materia de seguridad, obra pública y género; además, remarcó que los ciudadanos serán quienes decidan la continuidad del cambio en el 2027.

Este sábado, la alcaldesa emanada del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer el trabajo realizado en su primer año de administración, en un evento que se llevó a cabo en el Parque Intermunicipal.

La edil fue arropada por diputados locales, federales, rectores, alcaldes y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo estatal, Víctor Gabriel Chedraui, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

En su intervención, destacó la disminución de delitos del fuero común y estrategias integrales para el combate a la inseguridad, a través de políticas públicas orientadas a incentivar el arte, deporte y cultura.

Precisó que entre los delitos que reportaron una baja durante su gestión se encuentran: feminicidio, amenazas, robo a transeúnte, robo a transporte, robo en casa habitación, daño a propiedad, fraude y despojo.

Además, anunció que hizo entrega de 15 nuevas patrullas y cinco motopatrullas, para cubrir la vigilancia en todo el municipio, con lo cual a habrá dos unidades en cada zona de las colonias y juntas auxiliares.

Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, subrayó la implementación de políticas públicas con enfoque de género, como la implementación de la primera Puerta Violeta en el estado y UDAIM.

En materia de obra pública, resaltó la inversión de 130 millones de pesos para la ejecución de 10 proyectos prioritarios en el municipio de San Andrés Cholula, como la pavimentación de calles y rehabilitación de espacios públicos.

Lupita Cuautle afirmó que, como gobierno de oposición, ha sabido dar buenos resultados para las y los ciudadanos a nivel local, demostrando que es posible el cambio de rumbo.

En ese sentido, realizó un guiño político rumbo al proceso electoral de 2027, remarcando que serán los sanandreseños quienes decidan, o no, la continuidad de su proyecto más adelante.

“Somos un gobierno que quiere demostrar a la sociedad que desde la oposición se sabe gobernar y gobernar bien con resultados (…) el año que viene será decisivo para definir la continuidad de rumbo de San Andrés Cholula”, dijo.

