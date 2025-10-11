Refuerzan limpieza en barrancas de Puebla para prevenir inundaciones

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) del Gobierno de la Ciudad de Puebla realizó labores de mantenimiento y retiro de desechos en las barrancas ubicadas entre la calle Libertad y Niño Artillero, así como en la colonia El Encinar, como parte de las acciones preventivas durante la temporada de lluvias.

Estos trabajos buscan mantener las condiciones óptimas de estos espacios naturales y evitar la acumulación de residuos que puedan obstruir los cauces y el sistema de alcantarillado, reduciendo con ello el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad.

Siguiendo las indicaciones del titular del OOSL, Omar Rodríguez, se desplegaron cuadrillas de barrido manual y mecánico integradas por más de 30 trabajadores, quienes también realizaron labores de limpieza en alcantarillado de vialidades principales y en los vasos reguladores de Puente Negro y Santuario.

El organismo reafirmó su compromiso con la seguridad, salud y bienestar de la población, e hizo un llamado a la ciudadanía para no arrojar basura en barrancas y depositar los residuos en los lugares correspondientes, destacando que con la colaboración de todos se fortalece el cuidado de la ciudad.

