Texmelucan firma donación de predio para CECI del IMSS

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, firmó la donación de un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción y operación de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan.

El edil Juan Manuel Alonso destacó que este acto es trascendental para las y los texmeluqueses, toda vez que permitirá generar un espacio para el cuidado y desarrollo integral de los hijos de padres trabajadores, beneficiando a futuras generaciones.

En su participación, María Magdalena Tinajero Esquivel, delegada del IMSS en el Estado de Puebla, precisó que la consolidación del Centro de Educación y Cuidado Infantil en Texmelucan es un hecho histórico por tratarse del primero en su tipo dentro del Estado de Puebla.

En este evento se contó con la presencia de la síndica municipal, Alma Delia Cruz Alvarado, regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales, así como de la titular de la Notaría Pública Número 56, Hilda Torres Gómez, quien dio fe y legalidad al trámite de donación del predio a favor del IMSS.

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