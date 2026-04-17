CONDUSEF alerta por suplantación en 10 instituciones financieras

Durante el mes de marzo de 2026, esta Comisión Nacional recibió 10 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
- Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
- Capifia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Credilikeme
- Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
- IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V.
- Punto Cla B, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Ahora Tú, Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet https://www.condusef.gob.mx/.