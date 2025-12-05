Laura Artemisa destaca que infraestructura representa calidad de vida

“En la Secretaría de Bienestar tenemos claro que la infraestructura no es sólo cemento y asfalto, es calidad de vida, es la posibilidad de llegar a casa más rápido, de acceder a servicios de salud y educación sin obstáculos”, subrayó la titular Laura Artemisa García Chávez durante la inauguración de la rehabilitación de la recta a Cholula, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta; César Raúl Ojeda Zubieta, Gerente de Responsabilidad Social de PEMEX y el titular de la Secretaría de Educación Federal, Mario Delgado Carrillo, donde la funcionaria destacó que esta obra representa la respuesta directa a las necesidades de la ciudadanía, luego de años en los que la vialidad permaneció en el abandono.

Enfatizó que “las voces de la gente fueron escuchadas” y con hechos se demuestra que atender al pueblo es gobernar con cercanía y responsabilidad.

Laura Artemisa reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien —con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum—, impulsa obras estratégicas utilizando los pétreos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para fortalecer el bienestar de las familias, que no es un privilegio, sino un derecho para todas y todos los poblanos.

Laura Artemisa García Chávez aseguró en este evento en el que estuvo presente la esposa del gobernador y presidenta honoraria del DIF Estatal, señora Ceci Arellano, que cuando los recursos públicos se administran con transparencia, es posible transformar las calles en espacios de desarrollo, movilidad segura y mejores oportunidades para las familias.

La rehabilitación de esta vialidad abarca 11 kilómetros equivalentes a 230 calles de 50 metros en tiempo récord y con maquinaria propia, que forma parte del mejoramiento de 5 mil calles.

Finalmente, reafirmó que este proyecto es un ejemplo del compromiso del Gobierno de Puebla por “Pensar en Grande” y construir un estado donde las obras públicas respondan a las verdaderas necesidades de la gente.

Te recomendamos: