Expide Congreso de Puebla Ley de Economía Circular

Las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen para expedir la Ley de Economía Circular del Estado de Puebla, donde se establece que su aplicación se llevará a cabo mediante la implementación de esquemas de producción y prestación de servicios, con enfoque ambiental, socialmente responsable y sostenible, que incluyen la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Asimismo, se contempla la promoción y difusión de una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población, para lograr un consumo responsable, así como el fomento al desarrollo económico a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias.

En este sentido, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez señaló que la nueva Ley representa un paso decisivo hacia un modelo de desarrollo que pone al centro el aprovechamiento responsable de los recursos, la innovación y la sostenibilidad. El dictamen es el resultado de un trabajo colectivo y colaborativo, de la visión compartida y del compromiso de muchas personas e instituciones que aportaron sus conocimientos para construir un futuro mejor para el estado, afirmó.

“Nada hubiera sido posible sin el respaldo del Congreso, que abrió sus puertas por más de siete meses para realizar mesas de trabajo y foros para recibir todas las voces que decidieron sumarse a este proyecto legislativo”, afirmó la diputada, tras agradecer a las y los legisladores, al sector académico, empresarial y de la sociedad civil por hacer posible esta Ley”.

En tribuna, el dictamen fue respaldado por la diputada Beatriz Manrique Guevara.

Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar y adicionar la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar, como atribución de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la emisión de los instrumentos legales y administrativos para la operación del Sistema de Transporte por Cable.

Asimismo, las y los diputados del Congreso del Estado avalaron el acuerdo para exhortar al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos a que, en coordinación con los ayuntamientos de la Sierra Norte, realice las acciones necesarias para la identificación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de las instituciones de educación pública de la región, afectadas por los desastres causados por los fenómenos hidrometeorológicos del mes de octubre de 2025.

De igual manera, el Congreso aprobó el acuerdo presentado por la Comisión de Desarrollo Económico para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, a que promueva campañas de difusión sobre gasto responsable y derechos del consumidor, así como para que realice operativos de vigilancia en unidades económicas y centros comerciales de la entidad, con el fin de garantizar la atención a las y los consumidores y promover la denuncia ante abusos derivados de la temporada de fin de año.

En más del orden del día, el Pleno del Congreso avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a llevar a cabo acciones de promoción y vigilancia para el cumplimiento del pago de aguinaldo y demás prestaciones laborales, en tiempo y forma, en beneficio de las y los trabajadores poblanos y de sus familias.

Presentan propuestas legislativas en materia de desarrollo rural, derechos humanos, trabajo, medio ambiente y desarrollo económico

Durante la sesión pública ordinaria, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, con la finalidad de incluir como vertiente prioritaria de las políticas públicas y programas el fomento integral de las juventudes rurales, mediante el diseño e implementación de acciones orientadas a promover su educación, formación técnica, empleabilidad, mejora de ingresos y el fortalecimiento de sus habilidades emprendedoras.

La propuesta legislativa, que plantea adicionar la fracción VI al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución correspondiente.

Asimismo, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de considerar a la transfobia como una forma de discriminación y establecer, como medida de inclusión por parte del Estado, el desarrollo de políticas contra la transfobia y el racismo.

La iniciativa, que propone reformar las fracciones III del artículo 4 y III del artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.

En su momento, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Deporte para establecer, entre otros aspectos, que es derecho de la persona deportista recibir toda clase de estímulos, becas, premios y reconocimientos, sin discriminación alguna y con independencia de su condición de persona con discapacidad, garantizando los ajustes razonables que resulten necesarios.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución correspondiente.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla, con la finalidad de proteger los derechos de las comunidades afromexicanas en el desarrollo forestal de la entidad.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Durante su participación, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla a implementar políticas públicas y programas con perspectiva de género, orientados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al fortalecimiento de la productividad y la autonomía económica de las mujeres en la entidad.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis correspondiente.

Al hacer uso de la palabra, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al Honorable Congreso de la Unión —por conducto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores— para que analice, discuta y dictamine de manera prioritaria las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables, a fin de establecer un marco jurídico integral en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

Finalmente, la diputada Elisa Limón Balderrábano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla para que, en coordinación con los municipios de San Sebastián Tlacotepec, Coyomeapan, Vicente Guerrero, Zoquitlán, Eloxochitlán, Ajalpan, San Antonio Cañada y Coxcatlán, genere un programa de reforestación con especies adaptadas a la región, a fin de regular la capacidad de los suelos y restablecer las condiciones de abastecimiento de agua.

Para su análisis y resolución correspondiente, el exhorto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

