Programa de Obra Comunitaria fortalece desarrollo municipal: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta reafirmó que a través del Programa de Obra Comunitaria, se fortalece la visión de su administración de llevar proyectos de desarrollo a los municipios, con el liderazgo de mujeres tesoreras y la coordinación con las y los ediles.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez informó que entre los programas de participación social más importantes está el de Alarmas Vecinales y a través del cual se han colocado mil 500 dispositivos en colonias, conectados al C5i.

Detalló que mil 300 de estas alarmas se ubican en Puebla capital y el resto en la zona conurbada, en municipios como Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, para facilitar la comunicación inmediata con las autoridades.

La secretaria de Bienestar comentó que con la conexión al C5i, las alarmas permiten una respuesta coordinada y oportuna; sin embargo, Laura Artemisa García enfatizó en que la verdadera fuerza del programa radica en la organización vecinal y en el compromiso cotidiano de las y los poblanos para cuidar su entorno. Además, subrayó que la obras que actualmente desarrolla el Gobierno del Estado de Puebla lo hace a un tercio del costo de otras administraciones para optimizar el uso de recursos en acciones prioritarias.

Para más información sobre la instalación y funcionamiento de los comités y dispositivos, la Secretaría de Bienestar mantiene canales de comunicación abiertos con la ciudadanía a través de las y los delegados en la zona conurbada cuyos datos pueden consultarse en el portal sb.puebla.gob.mx.

