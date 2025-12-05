Caen falso trabajador de la FGE en Cuautlancingo; también mujer con vehículo robado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo detuvo a Alma “N” pon presunta detentación de vehículo con reporte de robo en el Barrio del Alto en la cabecera municipal.

Los hechos ocurrieron cuando durante labores de patrullaje se logró la ubicación y aseguramiento de una camioneta Marca Nissan tipo March color rojo sin placas de circulación, sobre la calle Benito Juárez entre privada Benito Juárez y calle San Juan de la mencionada cabecera la cual contaba con reporte de robo.

Ante ello se detuvo a la mujer para ser puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de San Andrés Cholula y asegurado el vehículo.

Asimismo en coordinación con el gobierno de Coronango se detuvo a Juan Carlos N. por usurpación de funciones al ostentarse como empleado de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos sucedieron cuando elementos de la SSCyPC de Cuautlancingo localizaron un vehículo Aveo color verde que había sido boletinado dos horas antes por estar involucrado en el robo de centros de carga eléctrica de tiendas Oxxo.

Al revisar el auto no se encontró mercancía pero al solicitarle al conductor una identificación mostró un gafete como funcionario de la Fiscalía General del Estado, que resultó ser falso al consultar con la dependencia la veracidad de la información, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la FGE y el vehículo asegurado.

El gobierno de Cuautlancingo refrendó su compromiso con garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía y la invita a denunciar cualquier conducta ilícita.

