BUAP convoca a sumarse a la campaña “Dona un Juguete”

Este año, nuevamente la BUAP convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la campaña “Dona un Juguete”, la cual tiene como fin ayudar en su labor a los Reyes Magos y brindar este 6 de enero de 2026 alegría a niños y niñas de municipios y localidades marginadas del estado de Puebla.

El maestro Jorge Avelino Solís, titular de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, informó que se recibirán juguetes nuevos o en buen estado, de preferencia que no requieran pilas. Estas acciones son impulsadas por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez para sembrar en los universitarios el espíritu de dar y compartir, refirió.

En cuanto a los centros de acopio, dio a conocer que se ubicarán en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos (CU); Ciudad Universitaria 2; Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura (Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 406, Centro histórico); Complejo Cultural Universitario (Vía Atlixcáyotl 2299); Farmacias Fleming y Hospital Universitario (Av. 25 Pte. 1301, Los Volcanes).

En los casos de CU, CU2 y Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, las donaciones se recibirán hasta el 19 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas; en el resto de las sedes será hasta el 5 de enero de 2026, en ese mismo horario.

De esta forma, se espera recibir muñecas, pelotas, juegos de mesa, carritos y otros obsequios que llenarán de felicidad a pequeños y pequeñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Para que los obsequios lleguen a sus manos, apoyarán en la distribución el próximo 6 de enero docentes y estudiantes de los complejos regionales Centro, Mixteca, Nororiental, Norte y Sur; de las preparatorias Simón Bolívar de Atlixco y Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco, así como de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, en Teziutlán y Tlatlauquitepec.

Se espera que la generosidad de los universitarios y el público en general permita que más de 6 mil juguetes lleguen a su destino y provoquen sonrisas y momentos de felicidad a niños y niñas de distintos municipios.

