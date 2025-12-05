Puebla refuerza atención de incendios forestales para 2026

Durante el inicio de trabajos de prevención de incendios forestales en el Estado de Puebla 2026, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con el bienestar de las y los elementos de la Guardia y Policía Forestal, al entregar equipo de protección, nuevos vehículos y anunciar que el próximo año dos helicópteros se sumarán al combate de estos siniestros.

Durante la entrega de 12 patrullas y 20 millones de pesos en equipamiento para los elementos de la Guardia y Policía Forestal, el mandatario refrendó el interés del gobierno de dotar de vivienda a las y los elementos, ya que ellos no solo protegen al medio ambiente, también cuidan de las y los poblanos y merecen que su gobierno cuide de ellos.

La titular de la oficina de representación de la Comisión Nacional Forestal en Puebla, Carmen Rosana Estrada, resaltó el compromiso del mandatario estatal para brindar protección a los recursos naturales. Refirió que la coordinación entre dependencias es esencial y en cada temporada se demuestra que la rapidez y unión son factores claves.

El gobernador se comprometió a brindar todas las herramientas para que realicen el trabajo de combate. “Es arriesgado lo que hacen. Soy igual que ustedes, un compañero que ama al planeta”, afirmó. Además, anunció que este año contarán con dos helicópteros más para brindar una mejor tarea en los bosques de Puebla.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, dijo que durante 2025 las brigadas combatieron 304 incendios en 76 municipios con una afectación de 13 mil 269 hectáreas, cifra menor en relación al año 2024. Todo este esfuerzo, enfatizó, tiene un propósito muy claro, que ninguna brigada llegue tarde, ningún equipo falte y que ninguna comunidad quede desprotegida.

El director de Gestión de Riesgo y Desastres, Capitán Primero Andrés Romero Trinidad, en representación del coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López, destacó que durante el presente año se registraron importantes incendios en municipios como Libres, Guadalupe Victoria, Zacatlán y Xicotepec, los cuales fueron atendidos con organización y coordinación.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, agregó que, a casi un año de la integración de la Policía Estatal Forestal, así como de la Guardia Forestal, y derivado del esfuerzo conjunto, se han obtenido resultados positivos en el combate a delitos contra el medio ambiente. Afirmó que, de los 2 mil policías que se incorporen durante 2026, una parte será asignada a la Policía Estatal Forestal, para fortalecer su labor operativa.

