Zacatlán fue sede del encuentro nacional de apicultores

A través de las gestiones de la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, Zacatlán fue sede de un importante encuentro de apicultores del centro del país, donde intercambiaron experiencias y compartieron conocimientos sobre este arte.

En este encuentro, participaron productores de miel de municipios como: Juan Galindo, Xicotepec de Juárez, Tepetzintla, Hermenegildo Galeana, Tetela de Ocampo, así como de Xochimilco en la CDMX y del Estado de México, así como especialistas del Instituto Nacional de Medicina Genómica.

Con este encuentro, se busca realizar un intercambio de experiencias, para fortalecer y desarrollar capacidades de productores, así como su transformación y hasta uso en la industria farmacéutica.

En su discurso, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, celebró que se lleven a cabo acciones como este foro, ya que fortalece la cadena productiva, además de que se le da a la miel el lugar que le corresponde.

Mencionó que las abejas juegan un papel importante en el medio ambiente; consideró que su labor es noble y de gran importancia para el planeta.

En tanto, Bladimir Roque Ramírez, investigador en Ciencias Médicas, del Instituto Nacional de Medicina Genómica en la CDMX, explicó las propiedades de la jalea real, así como las nuevas aplicaciones en la medicina, por lo que consideró que es aún más importante su producción.

En este evento también participaron Mayte Ibarra, regidora de Agricultura y Ganadería; Myldred Ibarra, directora de Desarrollo Rural, así como Eduardo Balderrábano Ibarra, quien es especialista en apicultura.

