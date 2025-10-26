Desde Japón lanzan nanosatélite Gxiba-1, creado en UPAEP

El nanosatélite Gxiba-1, creado por estudiantes y docentes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), ya está en el espacio y es cuestión de meses para que pueda enviar las primeras fotografías de los volcanes que se monitorearán desde la capital del estado.

Este sábado 25 de octubre de 2025, el cohete espacial que lleva el segundo nanosatélite mexicano que estará en órbita despegó desde Japón, momento cumbre que disfrutaron las decenas de estudiantes que participaron en su creación.

Fue la Agencia Espacial Japonesa (Jaxa por sus siglas en inglés) la encargada del lanzamiento que pudo apreciarse en línea en la capital poblana.

El director de Proyectos Aeroespaciales de la Upaep, Eugenio Urrutia Albisua, explicó que en el cohete lanzado había una cápsula que llega a la Estación Espacial Internacional, en la cual los astronautas que se encuentran ahí vacían su contenido, incluyendo comida, agua y equipo científico, entre estos el nanosatélite de la Upaep.

La estación espacial internacional decide cuándo ponerlo en órbita, lo que esperan se realice en enero del próximo año.

“El objetivo es que el cohete llegue, salga de la órbita terrestre que tarda 8 minutos, llega y no se conecta luego luego con la estación espacial internacional, se pone en órbita la cápsula y en algún momento del acoplamiento todo lo que va en la nave se pasa a la estación”, explicó.

Recordó que además de las ingenierías, estudiantes de carreras como mercadotecnia y cine también participaron en otras áreas del proyecto.

Urrutia Albisua comentó que este proyecto les ha abierto las puertas a otros con el gobierno federal y otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos una constelación de satélites que realizarán en conjunto próximamente.

Experiencia única

Carlota García, encargada del área de operación de misión de Gxiba-1 dijo que el próximo reto es continuar con el monitoreo de los volcanes activos, por lo que están emocionados por ver los resultados de su trabajo, pues algunos de sus compañeros iniciaron con el proyecto desde los primeros semestres de sus carreras.

Alexia Sánchez Amezcua y Lucio Emiliano Luis Sepúlveda de ingeniería en Software compartieron los nervios por el lanzamiento y coincidieron en que es una experiencia única en su vida estudiantil.

Iván Ortiz de Lara, sueña con más

Iván Ortiz de Lara, líder de software de vuelo, fue el encargado de llevar el artefacto a Japón y compartió que fue el responsable de hacer el código junto a su equipo para que la misión se cumpla y que el nanosatélite funcione.

En entrevista con esta casa editorial, afirmó que desde que inició la carrera de ingeniería aeroespacial se acercó a los docentes para involucrarse en el proyecto y participar, primero como integrante de un equipo y luego como líder.

Para Iván este es un paso para lograr su sueño, el de crear más tecnología para el beneficio de la humanidad desde México.

“Mi meta siguiente es ver de qué manera puedo yo implementar tecnología que beneficie a la humanidad dentro de mi país, entonces ahorita es estudiar, aprender más para poder desarrollar tecnologías aeroespaciales e implementarlas aquí en México”, dijo.

Su pasión por la ciencia nació cuando era estudiante de la preparatoria Upaep y vio el lanzamiento del primer nanosatélite de la universidad aztechsat-1, lo que lo inspiró para hacer tecnología espacial.

