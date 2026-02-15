A casi cuatro años, OMS reanuda campañas de vacunación contra cólera

El suministro global de vacunas anticoléricas orales ha alcanzado por primera vez en tres años un nivel suficiente para reanudar campañas de inmunización preventiva, según anunciaron la Alianza Gavi, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mozambique se convierte en el primer país en reiniciar estos programas tras la interrupción de 2022, cuando el aumento mundial de casos disparó la demanda y provocó escasez de existencias.

La campaña en Mozambique se desarrolla en un contexto marcado por un brote activo de cólera y las secuelas de inundaciones que afectaron a más de 700 mil personas, dañaron sistemas de salud y redes de abastecimiento de agua, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

Escasez de vacunas, principal causa

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que “la escasez mundial de vacunas nos obligó a entrar en un ciclo de reacción en lugar de prevención ante los brotes de cólera. Ahora estamos en una posición más fuerte que nos permitirá romper ese ciclo“. Agradeció los esfuerzos del fabricante EUBiologics, actualmente el único productor a la escala necesaria para campañas masivas, e instó a otras compañías a ingresar en este sector.

Se ha distribuido una primera asignación de 20 millones de dosis para campañas preventivas, repartidas de la siguiente manera. Mozambique recibió 3.6 millones de dosis; la República Democrática del Congo, que enfrenta brotes importantes, 6.1 millones; y Bangladesh tiene previsto recibir 10.3 millones.

La vacuna anticolérica oral es segura y eficaz para mayores de un año, una dosis proporciona protección a corto plazo durante al menos seis meses, mientras que dos dosis extienden la protección hasta tres años.

El año pasado se notificaron a la OMS más de 600 mil casos de cólera y cerca de 7 mil 600 muertes en 33 países, aunque las cifras reales podrían ser mayores debido a la infranotificación. Desde 2021, los casos mundiales han aumentado año tras año, con un descenso observado en 2025, aunque las muertes no han dejado de crecer.

Te recomendamos: