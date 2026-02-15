San Andrés Cholula firma convenio para dignificar más de 100 viviendas

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, firmó un convenio de colaboración con la empresa “GC Conkretar de Occidente S.A. de C.V., con el objetivo de elevar la calidad de vida de familias sanandreseñas mediante la colocación de pisos de cemento en viviendas que presentan rezago en este rubro.

Durante su mensaje, la edil destacó el trabajo de gestión y el seguimiento permanente a las necesidades de los sectores más vulnerables, realizado por la regidora Luz María Díaz Zaldívar, así como la disposición y responsabilidad social de la empresa Conkretar y de su presidente, Rodrigo Córdoba García. Subrayó que este acuerdo permitirá beneficiar a más de 100 familias, mejorando las condiciones de salud, seguridad y bienestar en sus hogares.

Por su parte, Rodrigo Córdoba García señaló que este convenio es resultado del liderazgo del gobierno municipal y de una visión de trabajo conjunto entre autoridades, iniciativa privada y sociedad.

Informó que durante 2025 la empresa aportó más de mil metros cuadrados de piso, y adelantó que este año se incrementará el número de viviendas beneficiadas con la incorporación de aliados estratégicos, como la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Añadió que la meta es avanzar hacia un San Andrés Cholula sin rezago en pisos de vivienda, mediante la construcción de espacios más seguros y dignos de la mano de la presidenta Lupita Cuautle.

Con estas alianzas, el Gobierno Municipal contribuye a la construcción de comunidades más fuertes, promoviendo la solidaridad y el bienestar colectivo.

Te recomendamos: