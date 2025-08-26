Egresados UDLAP visitan Silicon Valley tras ganar concurso

Andreas Joachim Klauck De Vicenzo y Gabriel Sebastián Pineda García, egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), junto al Dr. Pedro Bañuelos Sánchez, catedrático de Computación, Electrónica y Mecatrónica, viajaron a Silicon Valley, California, tras ganar el concurso universitario de innovación Electrohack 2024.

El Electrohack promovió la transición energética con propuestas para el sector de energías renovables y electromovilidad en México. Klauck y Pineda presentaron un proyecto que genera hidrógeno verde, lo que les permitió obtener el viaje como parte del premio.

Durante su visita, recorrieron empresas líderes como Intel, Apple, Google y Meta. Klauck comentó: “El objetivo del viaje fue ampliar nuestra visión de cómo se puede aplicar nuestro proyecto y entender el ámbito laboral”.

Los egresados también visitaron la Universidad de Berkeley y Stanford, donde conocieron el primer servidor de Google y otros prototipos innovadores. Pineda destacó: “Muchos proyectos empiezan pequeños; al ver nuestro potencial, sé que podemos alcanzar esos niveles”.

El Dr. Bañuelos consideró el viaje como una experiencia valiosa para enriquecer su enseñanza y motivar a sus estudiantes a participar en proyectos de investigación. “Esto me motiva a buscar proyectos más importantes”, afirmó.

Este viaje fue una plataforma de aprendizaje y crecimiento, fortaleciendo sus conocimientos técnicos y brindando una visión clara de los retos y oportunidades en la industria tecnológica internacional.

