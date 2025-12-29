Lupita Cuautle invita a participar en la octava Feria de la Rosca

Con el propósito de fortalecer la economía familiar, respaldar al comercio local y proyectar a San Rafael Comac como un punto de encuentro gastronómico y cultural, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres invita a la ciudadanía a participar en la Feria de la Rosca 2026, en su octava edición.

Esta tradicional celebración se realizará del 4 al 6 de enero en la explanada de la presidencia auxiliar de San Rafael Comac, en un horario de 09:00 a 22:00 horas, donde se instalará un corredor gastronómico acompañado de actividades recreativas y culturales para toda la familia. De manera complementaria, se habilitarán puntos de venta los días 3, 10 y 11 en el corredor de la 14 Poniente, ubicado en la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula.

En esta edición participarán 17 panaderías, que ofrecerán una amplia variedad de roscas con precios accesibles, desde 50 hasta 600 pesos, garantizando opciones para todos los gustos y presupuestos. Para facilitar el traslado de visitantes, se contará con servicio de transporte mediante “Cholula Tour” hacia la sede principal.

La cartelera cultural incluirá presentaciones de ballet y danza, sesiones de cuentacuentos y noches musicales a cargo de Los Klaziqueroz, Mike Rodríguez JR NK8 La Sonora y Los Piratas de Tony Mey, en un ambiente festivo y familiar.

Asimismo, se impartirá el taller “Rosca de Reyes”; las personas interesadas podrán realizar su registro y solicitar mayores informes en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, ubicadas en la calle 3 Sur No. 1520, Santa María Cuaco, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

