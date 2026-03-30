Brindan atención integral a mujeres indígenas en Altepexi

Con el propósito de ampliar el acceso a iniciativas y respaldo institucional directo en las localidades, la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), realizó una jornada integral en Altepexi, en el marco del cierre de la agenda de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Durante la jornada se brindaron asesorías educativas, procesos de alfabetización y guía para la conclusión de estudios básicos por parte del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), así como intervención integral y difusión de derechos dirigidas a pueblos originarios.

También se ofrecieron clases de primeros auxilios, cortes de cabello y demostraciones operativas a cargo de la Guardia Nacional (GN), además de información sobre esquemas de apoyo, vinculación laboral y acompañamiento para el emprendimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA).

La instancia estatal en materia de igualdad sustantiva proporcionó información sobre derechos, prevención de la violencia y canalización de apoyos especializados, mientras que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) brindó asistencia social, orientación familiar y apoyo a grupos prioritarios; y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) difundió su oferta de cursos para el desarrollo de habilidades y el autoempleo.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló que la administración, que encabeza Alejandro Armenta Mier, trabaja para que todas las personas, sin importar su contexto, cuenten con respaldo cercano, información clara y opciones reales para mejorar su calidad de vida.

De igual forma, la directora del IPPI, Apolinaria Martínez Arroyo, destacó la importancia de acercar la respuesta institucional a los territorios: “Es fundamental que los esfuerzos lleguen directamente a las localidades, reconocer su identidad, cultura y necesidades en cada territorio”.

Estas estrategias responden a una política pública centrada en las personas, en congruencia con la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y con el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar una perspectiva territorial e intercultural con enfoque de derechos.

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