Académico IBERO Puebla revela cómo la mercadotecnia influye en las fiestas patrias

Las fiestas patrias representan una de las celebraciones más importantes para las y los mexicanos, no solo por su carga histórica, sino también por los valores e identidades que evocan. En este contexto, el Mtro. Jorge Torres Ríos, académico del Departamento de Negocios de la IBERO Puebla, explicó cómo la mercadotecnia influye en la manera en que vivimos estas conmemoraciones.

El especialista señaló que nuestras decisiones de consumo y comportamiento están condicionadas por factores como la edad, el género, la situación económica o el contexto cultural. En el caso del 15 y 16 de septiembre, la cultura mexicana es el eje central que guía estas acciones, convirtiendo la fecha en una ocasión ideal para celebrar aquello que nos define como nación.

Torres Ríos destacó que elementos como la comida típica, el himno nacional, el Grito de Independencia, los trajes regionales, las bebidas y las reuniones familiares conforman una serie de símbolos que refuerzan la identidad colectiva. “Todo esto nos da identidad y nos permite rescatar nuestras tradiciones”, subrayó.

El académico también explicó que cada generación festeja de manera distinta: mientras los adultos mayores suelen mantener vivas las tradiciones, los jóvenes buscan nuevas experiencias —como diseños innovadores de bebidas— y los niños se acercan a la celebración a través de juegos y vestimentas típicas.

Más allá de estas diferencias, un valor prevalece en el imaginario colectivo: la libertad. “En México y en el mundo, la libertad es uno de los valores más importantes. Y eso es precisamente lo que festejamos en la Noche Mexicana”, apuntó Torres Ríos. El académico invitó a reconocer que las fiestas patrias no solo son una celebración cultural y de identidad, sino también una oportunidad para reafirmar los valores que nos unen como sociedad.

