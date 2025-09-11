Lilia Cedillo se perfila para segundo periodo al frente de la BUAP

Lilia Cedillo Ramírez estará un segundo periodo al frente de rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 2025-2029, al arrasar en votación de académicos y administrativos.

Fuentes extraoficiales indican que la académica e investigadora obtuvo el triunfo en institutos, preparatorias y complejos regionales.

En tanto, el sufragio de los alumnos fue dividido entre los tres candidatos que se postularon al cargo.

Los resultados oficiales estarán disponibles durante la noche de este miércoles en la página de la BUAP habilitada para el proceso electoral.

Cada unidad académica inició con el recuento de votos a partir de las 18:00 horas cuando cerraron casillas, por lo que las urnas llenas empezaron a ser trasladadas al Carolino, donde se instaló la Comisión Electoral.

En unidades académicas como Filosofía y Letras se observó una tendencia favorable por parte del personal administrativo y académico hacia Cedillo Ramírez, así como por parte del sector estudiantil de posgrados.

En otros conteos, como en el Área de la Salud, el nombre de la investigadora también prevaleció en los sectores académicos.

La jornada se desarrolló sin mayores incidentes que impidieran la votación y durante el día se observaron largas filas de votantes.

