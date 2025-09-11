Música suave y alegre ayudaría a aliviar náuseas por mareo

La música suave y alegre, como el yacht rock o el pop animado, podría ayudar a aliviar las náuseas del mareo por movimiento, reveló un estudio publicado en Frontiers in Human Neuroscience.

Investigadores descubrieron que quienes escuchan este tipo de música tienden a recuperarse más rápido de un mareo, mientras que la música más triste no contribuye tanto al alivio.

Qizong Yue, investigador principal de la Universidad del Suroeste en China, recomendó que las personas que experimentan mareos durante algún viaje escuchen música alegre o suave para sentirse mejor.

El estudio se realizó con 30 participantes que usaron gorros de electrodos electroencefalográficos (EEG) mientras un simulador de conducción inducía mareo, con el videojuego Forza Horizon 5 y una máquina que imitaba movimientos espasmódicos.

Los voluntarios se dividieron en seis grupos: cuatro escucharon diferentes tipos de música (alegre, suave, apasionada o triste) durante un minuto tras presentar mareos; el quinto grupo no escuchó música y el último dejó de conducir para servir como control.

Entre los resultados, se demostró que la música alegre y suave redujo los síntomas en un 57%, la apasionada en un 48%, mientras que el grupo de control logró un 43% y la música triste solo un 40%.

Los investigadores vincularon los niveles de síntomas con la actividad cerebral en el lóbulo occipital, responsable del procesamiento visual, que evidenció menor complejidad durante el mareo intenso.

La música suave podría relajar al paciente, mientras que la música alegre distrae o activa sistemas cerebrales de recompensa. Por el contrario, la música triste podría empeorar la situación.

A pesar de que el experimento se realizó en conducción, se prevé un efecto similar en viajes aéreos o marítimos. No obstante, los científicos señalaron que hacen falta pruebas en condiciones reales para corroborar los resultados.

