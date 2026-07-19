Sentencian a mujer a 50 años de prisión por secuestro en Nopala

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Evelin Yareli N., declarada penalmente responsable del delito de secuestro agravado, informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el 25 de julio de 2021 la víctima fue privada de la libertad cuando circulaba sobre el tramo carretero Intermixteca–San Bartolo Teontepec, en el municipio de Nopala, y fue trasladada a una casa de seguridad.

Durante su cautiverio, los responsables establecieron comunicación con sus familiares para exigir 8 millones de pesos a cambio de su liberación.

Las investigaciones permitieron acreditar que, tras una negociación, el 3 de agosto de 2021 se realizó el pago del rescate en el municipio de Coxcatlán, Puebla, logrando con ello la liberación de la víctima.

Posteriormente, la Fiscalía reunió los elementos de prueba necesarios para obtener la orden de aprehensión y llevar a la responsable ante la autoridad judicial.

Con base en el material probatorio desahogado durante el proceso, el Tribunal dictó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión, además de imponer una multa por 358 mil 480 pesos. La reparación del daño material y moral quedó reservada para la etapa de ejecución de la sentencia.

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