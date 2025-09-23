Abandonan dos cuerpos con huellas de violencia en Tepeaca

Los cuerpos sin vida de dos personas, con huellas de violencia y envueltos en cobijas, fueron abandonados en un terreno a pie de carretera en Tepeaca, lo que provocó el inicio de investigaciones ministeriales.

Este martes por la mañana, ciudadanos reportaron al 911 que en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del kilómetro 36, se encontraban dos bultos con forma humana abandonados junto al camino.

Los habitantes de la comunidad de San Diego informaron que, junto a los cuerpos, había un cartel con un mensaje amenazante, lo que sugiere que el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

La zona cercana al Hotel Campestre María Isabel fue asegurada por las autoridades, quienes establecieron un resguardo para preservar la escena del crimen.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al anfiteatro, con el fin de obtener más detalles sobre el caso y capturar a los responsables.

#ÚLTIMAHORA 🚓 Agentes de seguridad pública resguardan un terreno del Camino a San Pablo, del municipio de Tepeaca, donde fueron abandonados dos cadáveres envueltos en cobijas.



