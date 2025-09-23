“Asesinaron nuestra juventud”: Gustavo Petro lamenta muerte de músicos en México

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras confirmarse el hallazgo de dos cuerpos sin vida de dos cantantes, B-King y el DJ Regio Clown, en el Estado de México, lamentó sus asesinatos en territorio mexicano y condenó los hechos.

Ambos artistas desaparecieron el 16 de septiembre en el barrio de Polanco de la Ciudad de México.

En una publicación en X, el mandatario colombiano señaló a lo que calificó como una mafia internacional que se ha visto beneficiada por una mal llevada a cabo “política de guerra contra las drogas“.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”, escribió desde redes sociales el mandatario sudamericano.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, agregó.

Se mantiene relación bilateral

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que este fatídico suceso provoque una ruptura en las relaciones bilaterales con la nación cafetalera; y que, por el contrario, para profundizar en la investigación de lo sucedido se mantendrá contacto con el gobierno del país sudamericano.

“Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que ver con Colombia”, aseveró la dirigente mexicana.

En cuanto a las declaraciones de Gustavo Petro en las que llamó a su homóloga mexicana como excompañero del M19, grupo guerrillero colombiano, la presidenta dejó en claro que nunca perteneció a tal organización.

“Nunca fui miembro del M19. No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Es un lamentable episodio. Tiene que hacerse la investigación a fondo”, afirmó.

