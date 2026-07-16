¿Auto eléctrico estacionado en lugar de motos? Esto responde tránsito

El director de control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ricardo Flores Huepa, explicó que los vehículos eléctricos a pesar de contar con factura de motocicletas o similares se deben estacionar en los lugares destinados a automovilistas, ya que de lo contrario serán multados con sanciones de 8 a 12 Unidades de Medida de Actualización, es decir de 938 pesos a mil 173.

Esta sanción corresponde por estacionarse en un lugar prohibido, sin embargo, depende de cada situación.

Lo anterior ante el caso que se viralizó sobre un auto eléctrico estacionado en la 2 Poniente y 11 Sur en la que el propietario argumentaba que podía estacionarse de esa forma al no ser un automóvil convencional, mientras los agentes de movilidad revisaban la ley al tratarse de un miniauto con cuatro ruedas.

“El reglamento es muy claro, esto es un vehículo, porque al final de cuentas tiene cuatro ruedas, es un vehículo automotor y viene dentro del reglamento de tránsito y el área en donde estaba estacionado es específicamente para motocicletas”, reiteró el funcionario municipal.

En entrevista, insistió en que en esos espacios para motocicletas podrían estacionarse vehículos de máximo tres ruedas.

🗣️ El director de control vehicular, Ricardo Flores Huepa, explicó que a pesar de cobrar con factura de motocicletas o similares, los vehículos eléctricos se deben estacionar en los lugares destinados a automovilistas, ya que de lo contrario serán multados.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/Z0xM8dJdLz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 16, 2026

Explicó que tanto el alcalde José Chedraui Budib como el secretario de la SSC, Félix Pallares Miranda, les han pedido conocer el reglamento para saber dónde se pueden estacionar, qué tipo de vehículos conducir y qué tipo de licencias se usan para este tipo de unidades.

Hay que recordar que en Puebla todavía no se ha abordado la regulación de vehículos eléctricos, como el caso de los scooters o bicicletas, que han quedado en un limbo legal al circular en vialidades primarias o fuera de las ciclovías.

Editor: Renato León

Te recomendamos: