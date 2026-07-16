IEE desecha denuncias del PAN por pinta de bardas de Morena

El Instituto Electoral del Estado (IEE) desechó una serie de denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de perfiles de Morena por la pinta de bardas en Puebla.

La consejera presidenta del órgano electoral, Christian Mariana Ceballos Garduño, confirmó que se desahogaron los análisis correspondientes para determinar la viabilidad de las quejas.

Sin embargo, se concluyó que no eran procedentes para iniciar un proceso formal de investigación por las faltas denunciadas.

En entrevista, puntualizó que los expedientes abiertos acusaban promoción personalizada por parte de algunos aspirantes de Morena, pero no prosperaron.

“En cuanto a las quejas presentadas por los diferentes actores políticos, ya algunas incluso fueron desechadas y otras remitidas al Tribunal Electoral. Ahorita en el Tribunal me parece que ya no hay ninguna queja pendiente por resolver”, explicó este jueves.

🗣️ Las denuncias del PAN por la pinta de bardas en contra de aspirantes de Morena ya fueron desechadas por las autoridades electorales, informó la presidenta del @Puebla_IEE, Mariana Ceballos.



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La consejera precisó que el PAN promovió un recurso de impugnación ante tribunales federales, por lo que uno de los procesos continúa abierto y en espera de resolución.

Apuntó que el órgano electoral se mantendrá a la espera de las resoluciones que dicten los tribunales para definir las acciones correspondientes.

Por otro lado, Ceballos Garduño detalló que las quejas en materia de violencia política de género siguen su curso legal de forma independiente.

Explicó que estos recursos continúan en la fase de instrucción y que la etapa subsecuente consistirá en la realización de la audiencia de alegatos, paso previo a ser enviadas al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para su resolución.

La dirigencia estatal del PAN interpuso un aproximado de 20 denuncias formales por la presunta promoción de funcionarios estatales a través de la pinta de bardas, espectaculares en vialidades y el reparto de diversos artículos utilitarios.

Editor: César A. García

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