Policía Nacional de Colombia imparte diplomado forense a la SSC de Puebla

Con el objetivo de reforzar la imagen y preparación de la Policía de la Ciudad de Puebla, este día inició el “Diplomado en Investigación y Análisis Digital Forense” que impartirán instructores de la Policía Nacional de Colombia a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El acto fue inaugurado con una ceremonia cívica en las instalaciones de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla, presidida por el Mayor de Infantería E.M., Juan Carlos González Veites, subsecretario de Inteligencia; el Mayor de Infantería, Isidro Miguel Cruz, subsecretario de Operatividad; y el Maestro Guillermo Antonio Almazán Smith, director de la Academia.

Durante el evento, en el que se dio la bienvenida a los dos instructores, Subintendente Anderson Díaz Montealegre y Subintendente Wilmer Alexander Baracaldo Cifuentes, este último entregó la Bandera Nacional de Colombia, como una muestra de afecto y reconocimiento al trabajo continuo de la Policía de la Ciudad.

Cabe señalar que la actividad académica será del 3 al 28 de noviembre de 2025, dirigida tanto al personal policial de la SSC como a elementos de otras instituciones policiales y militares.

Esta colaboración internacional refuerza la imagen y dignificación de la policía, y fortalece las estrategias de coordinación interinstitucional para la formación continua y especializada del personal de la SSC.

