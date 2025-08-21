Casa del Abue y SEDIF motivan a la activación física de adultos mayores

La Casa del Abue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) llevó a cabo una caminata por la salud de los adultos mayores en el Parque Ecológico de Puebla durante el mes de agosto. Este evento contó con la participación activa de mujeres y hombres, no solo de la institución, sino también del DIF municipal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas (INAPAM) y la casa del jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La actividad, titulada “Caminando por Mi Salud”, se diseñó como una estrategia para fortalecer la salud de los abuelitos, quienes son esenciales para el desarrollo y convivencia familiar. Su lema, “Muévete, Convive y Mejora tu Bienestar”, refleja el objetivo de fomentar una vida activa entre los participantes.

Con esta caminata, el SEDIF busca aumentar la conciencia sobre la importancia de la actividad física en la vida de los adultos mayores, promoviendo una calidad de vida saludable y vital. La presidenta del Patronato, Ceci Arellano, enfatizó la necesidad de seguir creando espacios seguros y dignos para el desarrollo integral de los abuelitos.

Los asistentes recorrieron aproximadamente 3 kilómetros y participaron en 30 minutos de activación física (fitness), concluyendo el evento con un baile de danzón. Durante toda la actividad, se proporcionó hidratación y servicios de primeros auxilios para garantizar la seguridad de los participantes.

Este tipo de iniciativas no solo promueven la salud física, sino que también fortalecen la comunidad y el bienestar emocional de los adultos mayores, subrayando su importancia en la sociedad.