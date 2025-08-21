Morena propone que Comisión de Agua pase a manos de Medio Ambiente

La bancada de Morena en el Congreso de Puebla busca que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) sea operada por la Secretaría de Medio Ambiente, para garantizar la protección del recurso hídrico.

Este jueves durante sesión de la Comisión Permanente, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó la propuesta para reformar la Ley de Agua del Estado.

El proyecto tiene como objetivo cambiar la sectorización de la CEAS Puebla, que actualmente forma parte de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal.

El legislador puntualizó que con dicho esquema, la distribución del agua se realiza con un enfoque materialista y para la construcción de obras públicas.

En ese sentido, resaltó que es necesario cambiar su administración a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para lograr mejores resultados.

Refirió que con ello, la Secretaría de Medio Ambiente podrá implementar políticas públicas enfocadas a mejorar el tratamiento y distribución del vital líquido.

“Quien tiene como atribuciones y funciones dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del cuidado del agua y que garantice que el derecho humano y acceso al agua este vigentes es la Secretaría Medio Ambiente”, comentó.

Precisó que la reforma busca complementar la iniciativa que presentó en semanas anteriores, para prohibir que los 217 ayuntamientos concesionen a particulares el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Editor: Renato León

