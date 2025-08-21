BUAP aprueba Comedor Universitario para 542 estudiantes

El Comedor Universitario de la BUAP se ubicará frente a las oficinas de la Dirección de Atención a Estudiantes (DAE); el nuevo espacio no sustituirá el programa de becas alimentarias y contará con una app donde se informarán los menús y horarios.

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario se aprobó con 209 votos a favor y 2 abstenciones el proyecto ejecutivo que presentó el director de Infraestructura Educativa, José Daniel Gámez Rodriguez, quien precisó que el comedor estará cerca del estacionamiento central de la BUAP y del Colegio de Antropología.

Explicó que el inmueble tendrá dos niveles: en la planta baja se tendrá una capacidad para 224 comensales, mientras que la planta alta podrá albergar 318 comensales, es decir, un cupo máximo de 542 personas, aunque brindará hasta 3 mil comidas diarias.

En su oportunidad, el abogado David Domínguez Titla indicó que el comedor estará dirigido a estudiantes becarios y a la comunidad universitaria en general, siempre y cuando presenten identificación, además de que solo estará disponible según el calendario escolar de la BUAP.

Para eficientar su uso, indicó que se desarrollará una aplicación en la que se identificará el día en que el usuario va a acceder a este servicio y donde se podrá consultar el menú disponible, el cual será variado, nutritivo y a “bajo costo”, aunque no se especificó todavía.

Lo anterior, al reconocer que estudiantes enfrentan limitaciones económicas y de tiempo que dificultan el acceso a una alimentación balanceada y a precios accesibles, además de que la falta de opciones nutricionales adecuadas puede llevar a problemas de salud y afectar el rendimiento académico.

Sin embargo, con el comedor universitario se espera que los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin la preocupación constante de dónde y qué comerán.

Según una encuesta aplicada por la BUAP, 8 de cada 10 estudiantes no tienen restricción de dieta o preferencia alimentaria; el 70% expresó la intención de utilizar el comedor universitario entre lunes y jueves y su intención de utilizarlo en los turnos matutino y vespertino.

Las autoridades destacaron que el programa de becas alimentarias continuará, sobre el que el 56% de estudiantes beneficiados expresaron estar satisfechos.

