Avanza 90% en construcción del arco techo en bachillerato de Cuautlancingo

Omar Muñoz, Presidente municipal de Cuautlancingo, supervisó la construcción del arco techo en el bachillerato 5 de Mayo, que tiene un avance del 90% a mes y medio de iniciada la obra. Esta obra forma parte de una primera etapa de mejoras en instituciones educativas.

El objetivo de estas mejoras es dignificar las escuelas para beneficiar a miles de estudiantes. Muñoz afirmó: “San Lorenzo se está convirtiendo en cuna de la educación porque invertir en la materia es asegurar un futuro de bienestar y esperanzador para los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad”.

El alcalde también destacó la importancia de acudir a cada junta auxiliar e inspectoría, señalando la gran preocupación por redignificar los planteles. Explicó que la educación es una herramienta de transformación que implica desarrollo y crecimiento económico, y criticó las administraciones pasadas por no invertir en este sector.

Muñoz aseguró que su gobierno trabajará sin descanso hasta que la educación sea digna en toda la demarcación, buscando un futuro más esperanzador para la comunidad. “Queremos que la gente sepa que la transformación llegó a Cuautlancingo y que la estamos consolidando con un corazón de servicio”, concluyó.