Detienen en Amozoc a presunto asaltante de comercios

Elementos de la Policía Municipal de Amozoc detuvieron a un hombre que había sido señalado en ocasiones anteriores por presuntamente robar comercios en diversas partes del municipio, siendo asegurado mientras cometía un delito.

La detención se realizó cuando los uniformados efectuaban recorridos de vigilancia y fueron alertados de que un sujeto se encontraba perpetrando un atraco en el interior de una tienda de conveniencia ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

De inmediato, los elementos de seguridad se trasladaron al lugar, donde lograron la detención de un hombre identificado como Alberto “N.”, de 25 años de edad, quien portaba una mochila negra que contenía dinero en efectivo y un arma de fuego de fabricación artesanal.

El individuo, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición de la Policía Estatal de Puebla conforme a los protocolos legales correspondientes, por lo que, una vez concluida la intervención, se realizó su puesta a disposición ante la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

Cabe señalar que el detenido es señalado por presuntamente cometer diversos atracos en negocios del municipio, algunos de ellos con violencia.

Te recomendamos: