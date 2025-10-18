Detienen a abuelos por desaparición de sus tres nietas en Puebla

En cumplimiento de mandatos emitidos por la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en las inmediaciones de la colonia Lomas de San Miguel de la ciudad de Puebla a José Francisco Héctor N. y a Blanca Patricia N., señalados como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de sus tres nietas menores de edad.

Consta en el expediente que en marzo de 2023, la madre de las menores promovió un juicio familiar, el cual concluyó con la asignación de la guarda y custodia a su favor, ordenándose al padre la entrega inmediata de las niñas; sin embargo, esta persona se negó a dar cumplimiento a dicho mandato.

En junio del mismo año, el masculino fue detenido por el delito de violencia familiar y, a partir de ese momento, los abuelos paternos, José Francisco Héctor N. y Blanca Patricia N., ocultaron a las menores, impidiendo el contacto con su madre, por lo que fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de violencia vicaria y sustracción de menores.

En acatamiento a una resolución emitida por un Juez Federal, mediante la cual se modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por otras de distinta naturaleza, los imputados obtuvieron su libertad en relación con la causa penal que se les instruye.

Sin embargo, con actos de investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se solicitó y obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Esta orden fue debidamente cumplimentada, quedando ambos a disposición del Juez de Control, ante quien deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

