Han limpiado más de 250 mil km de vialidades en la capital poblana

Foto: Ayuntamiento de Puebla.

Con el propósito de mejorar la imagen urbana, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha impulsado acciones de limpieza, rehabilitación y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la capital poblana.

Durante este primer año de la administración, se han limpiado más de 250 mil kilómetros de vialidades; asimismo, se realizó la rehabilitación de más de 18 millones de metros cuadrados de áreas verdes y mantenimiento integral a espacios públicos: “con la convicción de que Puebla sea más limpia y segura”, afirmó el edil.

Con estos trabajos, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de ofrecer entornos más dignos, funcionales y seguros para las familias poblanas mediante la construcción de una capital en orden.

