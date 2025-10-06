Más de un mes sin localizar a Monserrat, niña arrastrada por el río en Tlacotepec

Se cumplió un mes y cuatro días desde la desaparición de Monserrat, una niña de siete años de edad que cayó de manera accidental al río Tezonapa, en el municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz. Hasta el momento, no se ha localizado su cuerpo, a pesar de que los trabajos de búsqueda se han extendido incluso al vecino estado de Oaxaca.

El 30 de agosto pasado, Monserrat cayó al río mientras jugaba con otros niños en la comunidad de Mazatzongo. Ese mismo día comenzaron las labores de búsqueda, pero a más de un mes, los resultados han sido infructuosos. En las tareas han participado elementos de Protección Civil de diversos municipios, con el objetivo de recuperar el cuerpo de la menor.

Los operativos se han realizado por aire y por tierra, en coordinación con la Coordinación General de Protección Civil estatal, la Policía Estatal, corporaciones locales y brigadas de vecinos que se sumaron voluntariamente.

Te puede interesar: Controlan incendio en taller mecánico de La Ciénega

Durante las primeras semanas, la búsqueda estuvo a cargo principalmente de familiares y pobladores, quienes recorrieron el cauce con palos, lámparas y cuerdas. Hace aproximadamente quince días, se integró también personal de Protección Civil de Oaxaca, que realizó sobrevuelos en la zona limítrofe entre ambos estados.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia de Monserrat mantiene la esperanza de encontrarla para poder darle sepultura y cerrar este episodio de dolor que ha afectado a toda la comunidad.

De acuerdo con los reportes iniciales, la menor jugaba en el afluente con otros niños cuando fue sorprendida por la fuerza de la corriente. Aunque intentaron auxiliarla, el agua la arrastró rápidamente hasta que se perdió de vista.

Editor: César A. García

Te recomendamos: